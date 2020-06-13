Штаб ООС: боевики 12 раз нарушали "тишину", есть раненый

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центе операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки наемники дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских военных неподалеку Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с н.п. Крымское наемники применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

В пресс-центре штаба подчеркнули, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от н.п. Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе Операции.