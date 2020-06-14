Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб и двое получили ранения

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

За минувшие сутки российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Калининское, Горловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Пищевик, Екатериновка, Авдеевка, Новотроицкое, Славное, Старогнатовка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских наемников.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления близ населенного пункта Луганское…За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.