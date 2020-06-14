Во Львовской области новый всплеск заболеваемости Covid-19

По состоянию на утро 14 июня во Львове и Львовской области уже 2797 случаев инфицирования коронавирусом, из них 139 за сутки.

У 139 человек диагностировали коронавирус во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные руководителя городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 – позитивные", - указано в сообщении.

Это наибольшее число инфицированных за сутки за время всей эпидемии.

76 инфицированных являются жителями Львова, остальные – жители районов области

В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом Covid-19 заболели 2797 человек, 96 умерли и 618 – выздоровели.

Как сообщалось, в Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.