Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость COVID-19 на высоком уровне
В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость COVID-19 на высоком уровне
COVID-19 в Киеве: за сутки еще 66 больных и одна смерть
COVID-19 в Киеве: за сутки еще 66 больных и одна смерть
Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня

В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость COVID-19 на высоком уровне

В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость COVID-19 на высоком уровне
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.

В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро воскресенья было выявлено 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось об антирекорде по случаям инфицирования за сутки - 753 заболевших, 12 июня - о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня – 525 заболевших.

По данным СНБО, количество инфицированных в Украине нарастающим итогом составило на утро воскресенья 31 154 человек, 14 082 выздоровели, 889 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 183 человека, что на 533 больше, чем днем ранее.

Вакцина против COVID-19: в США обнародовали результаты испытаний

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 139, в Киеве – 66 и в Закарпатской области – 49 случаев.

Как сообщалось, на утро 14 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 764 977 человек, 429 666 умерли, 3 693 293 выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
03 На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
04 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
05 Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из-за урагана сотни населенных пунктов в 9 областях Украины остаются без света
Из-за урагана сотни населенных пунктов остаются без света
Трамп заявил, что США создают самую быструю в мире гиперзвуковую ракету
Трамп: США создают самую быструю в мире гиперзвуковую ракету
Жара отступает: в Украину идет похолодание, дожди и грозы
В Украину идет похолодание, дожди и грозы
День Устина и Харитона: приметы и обряды на 14 июня
День Устина и Харитона: приметы и обряды на 14 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь