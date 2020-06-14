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Вакцина против COVID-19: в США обнародовали результаты испытаний

Вакцина против COVID-19: в США обнародовали результаты испытаний
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф Укринформ
Испытания вакцины против коронавируса на мышах показали, что исследуемое средство не увеличивает риск тяжелого течения болезни и даже одна его доза может защитить от заболевания COVID-19.

Предварительные результаты испытания вакцины против коронавируса обнародовала американской компанией Moderna.

Об этом сообщает The Times Of India.

"Ряд испытаний средства против COVID-19 на мышах, осуществленных компанией Moderna Inc, предоставила некоторую уверенность, что это средство не будет создавать риск возникновения более тяжелых заболеваний и даже одна доза средства сможет обеспечить защиту от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Предыдущие исследования относительно вакцин против вируса SARS - близкого родственника нового коронавируса, свидетельствовали, что вакцины против таких вирусов могут иметь непредсказуемый эффект, вызывая более серьезные заболевания.

Данные, опубликованные компанией Moderna Inc дают некоторую уверенность, что этого риска нет.

Moderna Inc заявила в четверг, что планирует начать испытания заключительной стадии, в которых примут участие 30 тысяч человек в июле.

Как сообщалось, американская клинико-биотехнологическая компания Moderna Inc объявила об успешной первой фазе испытаний средства mRNA-1273 для изготовления эффективной вакцины против коронавируса.

За последние сутки в мире зарегистрировали 15046 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире составляет 7775042. Вследствие пандемии в мире потеряли жизни уже 428956 человек. Выздоровели 3987014 пациентов.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

На утро 13 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 764 977 человек, 429 666 умерли, 3 693 293 выздоровели.

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Все по теме:

Вакцина, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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