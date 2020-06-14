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Воскресенье, 14.06.2020
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COVID-19 в Киеве: за сутки еще 66 больных и одна смерть

COVID-19 в Киеве: за сутки еще 66 больных и одна смерть
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф
В Киеве на утро 14 июня уже 3,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболели 66 человек, из них шестеро медиков.

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек, в том числе среди заболевших шесть медиков, еще один человек умер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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