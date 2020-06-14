Очереди на границе с Польшей: спасатели установили палатки для ожидающих

Спасатели во Львовской области оказывают помощь гражданам Украины, которые пересекают украинско-польскую границу на пункте пропуска "Шегини - Медика".

В пешеходном пункте пропуска "Шегини" установили каркасные палатки, где люди, ожидая оформления пересечения границы с Польшей, могут отдохнуть, спрятаться от дождя или жары

Об этом в Facebook сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Для людей, которые вынуждены часами под открытым небом ожидать пересечения границы в Польшу, на единственном пешеходном переходе на этом участке, улучшили условия пребывания... в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, в которых граждане, ожидающие оформления соседней стороной, смогут отдохнуть, спрятаться от жары либо дождя", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что органы местной власти обеспечили доставку в пункт пропуска питьевой воды.

Как сообщалось ранее, в последние дни в очереди на оформление польской стороной в "Шегинях" собирается по несколько сотен человек, которые часами ждут пересечения границы. Теперь ожидать людям станет немного комфортнее.