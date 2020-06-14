Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов

В воскресенье, 14 июня, боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции с миномета, БМП, гранатометов.

С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска наибольшую активность проявляли на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные в районе Луганского", - отмечается в сообщении.

Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вильного, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

Военнослужащие ВСУ для прекращения этих обстрелов задействовали незапрещенные дежурные огневые средства. Потерь в рядах Объединенных сил не допущено. Потери противника уточняются.