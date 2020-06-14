Пытался совершить самоубийство: на Харьковщине мужчина подорвался на гранате

Житель Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.

В воскресенье 62-летний житель Изюмского района Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Пострадавшего доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы", - информируют правоохранители.

Сообщается, что 14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

На место выехали руководители Изюмского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Сейчас установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья.

Следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.