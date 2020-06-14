ДТП в Киеве: полицейскую с многочисленными травмами доставили в больницу

В столице от удара при ДТП автомобиль наехал на полицейскую.

В воскресенье в столице автомобиль совершил наезд на инспектора патрульной полиции, полицейская была госпитализирована.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"Сегодня, около 15 часов на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое поехало с места. Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП", - сообщили правоохранители.

Сообщается, что во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan.

"В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции. Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП", - отметили в полиции.