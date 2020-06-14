Обстрелы не прекращаются: оккупанты семь раз нарушили "тишину"

В зоне проведения ООС с начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.

"В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что по украинским военнослужащим неподалеку Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников у Орехово и два раза рядом с Хутором Вольным из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Также отмечается, что российские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность", - добавили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3, как указано, режим "Тишина" придерживался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в штабе.