Кулеба: За эту неделю ранены не менее 12 украинских военных, один убит вчера

В течение шести лет российской агрессии оружие на Донбассе никогда не умолкало на длительный период времени. Только за неделю на Донбассе не менее 12 украинских военных были ранены.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"За 6 лет российской агрессии оружие на Донбассе никогда не умолкало на длительный период времени. На этой неделе не менее 12 украинских солдат были ранены. Один убит в бою только вчера. Его имя пока не разглашается до того, как будут проинформированы родственники", - написал министр.

#TheWarGrindsOn

In over 6 years of Russian aggression, guns have never fallen silent in the Donbas for a lasting period of time. This week at least 12 UA soldiers have been wounded. 1 killed in action just yesterday. His name isn’t yet disclosed before relatives are informed.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 14, 2020