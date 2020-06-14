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Годовщина катастрофы Ил-76 над Луганском: Зеленский сделал заявление

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Годовщина катастрофы Ил-76 над Луганском: Зеленский сделал заявление
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
14 июня шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к шестой годовщине сбития украинского самолета Ил-76 над Луганском, передает Telegram-канал Главы государства.

"Светлая память воинам, погибшим в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!" - говорится в сообщении Президента.

В прошлом году в этот день Зеленский вместе с министром обороны почтили военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

14 июня 2014 года, при посадке в аэропорту Луганска, был сбит Ил-76 - военно-транспортный самолет 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Его сбили пророссийские боевики из так называемой ЛНР с ПЗРК «Игла». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли. Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период ее независимости.

Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

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Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности.

По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

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Луганск, Донбасс, Ил-76, Владимир Зеленский, АТО, Катастрофа Ил-76.

Автор:

Телеграф
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