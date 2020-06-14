Сегодня – Всемирный день донора крови: Зеленский обратился к украинцам

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови.

Президент Украины Владимир Зеленский в международный день донора крови призвал украинцев задуматься над вечными человеческими ценностями, являющимися базовыми принципами системы донорства, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья я человек. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Зеленский отдельно отметил, что доступ пациентов запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству.

По мнению президента это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".

Как отмечают в ВОЗ, "в этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и продуктов крови для нуждающихся в них пациентов".

Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями, добавили в ВОЗ.

Службы крови, обеспечивающие доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктов крови, как указано, являются ключевым компонентом эффективных систем здравоохранения. Надлежащее снабжение может быть обеспечено только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови. Однако во многих странах службы крови сталкиваются с проблемами в обеспечении достаточных запасов качественной и безопасной крови.

Как сообщалось, в Украине первым перенесшим коронавирус донором плазмы крови стала жительница Черкасс.