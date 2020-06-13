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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня
12:38 Сегодня Телеграф
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 14 июня.

Устинов день

14 июня (1 июня по старому стилю) православная церковь отмечает память святого Иустина Философа.

Сведения о его жизни содержатся как в его собственных сочинениях, так и у многих древнехристианских писателей.

В этот день полагалось наблюдать за погодой – важное значение имело направление ветра. Если он дул с северо-запада – к ухудшению погоды, а с востока – к поветрию, то есть болезням. Существовал даже обычай заклинать ветер, который в эту пору мог особенно повлиять на рост хлебов. Верили, что если в этот день утром радуга, то днем или вечером будет дождь.

Также о погоде можно было судить по тому, каков восход. Если солнце встает на чистом небе, ясно освещает поля, то будет хороший урожай ржи. А если солнца не видно и все небо в тучах, то будет хороши урожай льна и конопли.

Наблюдали и за поведением животных. Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки выползают на берег. Грачи играют – к хорошей погоде, а вот если расхаживают по траве – к дождю. Если лебеди вечером раскричались – на следующий день можно ждать осадков.

Всемирный день донора крови

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

Международный день блогера

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day).

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блоггерами всего мира.

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Блогер — человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети Интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Всемирный день донора крови, Устинов день, Международный день блогера.

Автор:

Телеграф
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