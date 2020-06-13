Еремей Распрягальник: приметы и обряды на 13 июня

Православная церковь 13 июня почитает память святого Еремея – одного из семидесяти апостолов.

13 июня в народе отмечают день Еремея Распрягальника. В православной церкви в это день почитают память святогго Ерма, одного из семидесяти апостолов.

Святой был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он претерпел много гонений и скорбей от язычников. О его жизни почти нет данных. Сохранились лишь общие описания того, что он отправился в Далмацию, где успешно наставлял язычников и обращал их в христианскую веру. Обладал даром исцеления и предсказания.

Мирно скончался в I веке.

Данный период считался началом лета и концом пролетья. Зацветали розы и липы. 13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать.

Название «распрягальник» связано, скорее всего, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли (распрягали). Коням 13 июня оказывали особое внимание, благодарили их за выполненную работу. Животных баловали всякими вкусностями, купали, давали им отдохнуть.

Что нельзя делать в день Еремея:

нельзя ездить на лошадях;

нельзя планировать переезд - решившись на смену обстановки, можно навлечь на себя различные проблемы: финансовые, карьерные и проч.

нельзя ругаться - нельзя не только ругаться, но и в принципе разговаривать на повышенных тонах. Считается, что излишняя эмоциональность привлечёт в дом беды и несчастья.

нельзя поднимать упавшую булавку - в противном случае можно забрать на себя всю негативную энергию, накопившуюся на острие.

нельзя никого пугать - страх, который поселится в душе человека 13 июня, долго не отпустит его.

13 июня опрыскивают плодовые деревья от вредителей. Заморозков к этому времени уже не было.

Традиционно 13 июня проводили девичьи посиделки – готовились к свадьбам, поэтому тщательно готовили приданое.

Народные приметы:

Сильная роса – к солнечному дню.

Вечером нет росы – завтра будет дождь.

Роса быстро высыхает – к дождю.

Чем больше вечером росы, те жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

Кукушка кует на хорошую погоду.

Сильный туман утром – к урожаю грибов.

Затяжной дождь сулит плохой урожай.

Сны в эту ночь покажут не только проблемы, которые могут мучить вас в реальной жизни, но и их решение. Постарайтесь запомнить сновидения, а лучше запишите.