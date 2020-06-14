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Упал с подводы и исчез: на Буковине разыскивают пропавшего без вести мужчину

Упал с подводы и исчез: на Буковине разыскивают пропавшего без вести мужчину
18:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
На Буковине мужчина с подводы упал в ручей и пропал.

На Буковине в пострадавшем он непогоды районе мужчина упал с подводы в ручей и пропал, полиция разыскивает без вести пропавшего. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Вечером 13 июня в полицию обратилась жительница поселка городского типа Путила. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина пытался подводой переехать русло ручья, упал в воду и теперь местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили личность разыскиваемого - 30-летнего жителя района. На поиски мужчины ориентирован личный состав полиции района, спасателей и местных жителей.

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Сейчас поиски продолжаются. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой "пропал без вести".

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Наводнение, Черновицкая область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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