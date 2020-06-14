На Буковине размыло дороги в нескольких селах

13 июня в результате внезапного поднятия уровня воды в реке Черемош размыло дороги в нескольких селах в Черновицкой области.

Вследствие внезапного поднятия уровня воды в реке Черемош на Буковине произошло повреждение дорожного покрытия в нескольких селах, последствия непогоды помогает преодолевать полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области..

Как указано, речь идет о селах Петраши, Подзахаричи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.

В частности, 13 июня в результате внезапного повышения уровня воды в реке Черемош произошло повреждение дорожного покрытия в селе Петраши Путильского района. Отсутствовало автомобильное соединение между поселком городского типа Путила и городом Вижница.

"Полицейские обеспечивают отвод автотранспорта от мест подтопления дорог, помогают расчищать автодороги и охраняют места падения линий электропередач", - говорится в сообщении.

Полиция призвала граждан быть осмотрительными и учитывать непогоду, не подходить близко к водоемам, линиям электропередач и деревьям. "Если вам известна какая-либо информация об оползнях, затоплениях или вам нужна помощь - звоните на спецлинию "102", - добавили правоохранители.

Напомним, по стране в результате непогоды повреждены около 2,5 км автодорог и почти 50 жилых домов.