Из-за урагана сотни населенных пунктов в 9 областях Украины остаются без света

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро воскресенья обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Вследствие непогоды в ночь с 13 на 14 июня, в Украине обесточены почти 350 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская — 83, Хмельницкая — 83, Житомирская — 42, Запорожская — 35, Закарпатская — 31, Киевская — 31, Черновицкая — 22, Кировоградская — 15 и Днепропетровская — 6”, — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ураган повредил 70 памятников на Лычаковском кладбище во Львове.