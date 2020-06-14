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Жара отступает: в Украину идет похолодание, дожди и грозы

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Жара отступает: в Украину идет похолодание, дожди и грозы
08:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В ближайшие дни в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 14 июня, в Украине - кратковременные дожди, грозы, в северных областях, Карпатах, на Прикарпатье, днем и в Одесской области местами значительные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке до 31°, в западных областях 20-25°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

12 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°, в районе Приморского 19°; в Днепре, в пределах Киева, 19°.

Прогноз погоды на 14 июня, фото: meteo.gov.ua

15 июня в Украине переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и Прикарпатье, днем и в Одесской области местами значительные дожди. Ветер восточный, юго-восточный-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке до 31°, в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве переменная облачность, кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 15 июня, фото: meteo.gov.ua

16-17 июня в Карпатском регионе кратковременные дожди, на остальной территории ночью преимущественно без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы; в восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, днем 23-29° (16 июня в западных областях 20-25°), в восточных областях 27-32°.

В столице будет преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 16 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 июня, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Во Львове во время непогоды погибла женщина

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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