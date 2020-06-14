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Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего

Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
13 июня на Донбассе от взрыва мины погиб прапорщик ВСУ.

В субботу, 13 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб прапорщик 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Леонид Добрянский.

Об этом пресс-служба бригады сообщает в Facebook.

"Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным "Старый". Он погиб от минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью. В июле ему бы исполнилось 46 лет", - отмечается в сообщении.

Родом Добрянский из г. Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве.

До войны работал на авиационном заводе "Антонов" в г. Киеве. С 2014-го по 2015 год воевал в составе 72-й ОМБр.

Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области, получил ранения. Вылечившись, воин вернулся на фронт.

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Осенью 2015 года присоединился к 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Прошел немалый боевой путь, побывав во всех горячих точках.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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