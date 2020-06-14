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Авария на водопроводе: в Киеве перекрыли движение на одном из проспектов

Авария на водопроводе: в Киеве перекрыли движение на одном из проспектов
19:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Из-за аварии на водопроводе в столице частично перекрыто движение на одном из проспектов.

Из-за аварии на водопроводе в столице проспектом академика Королева перекрыто движение в сторону улицы семьи Сосниных. Об этом сообщает Telegram-канал столичной власти об ограничении движения и ремонтах столичных путей Киев.Трафик.

"На просп. Ак. Королева - авария на водопроводе диаметром 600 мм. Из-за разрытия перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных", - говорится в сообщении.

Отмечается что объехать ремонтную зону можно так: просп. Ак. Королева - ул. Пшеничная - ул. Семьи Сосниных - просп. Леся Курбаса.

Работники "Киевводоканала" сейчас начали ликвидировать последствия порыва.

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"Закончить ремонт коммуникаций планируют до 9:00 15 июня. После того, начнут восстанавливать асфальтовое покрытие", - сообщили в Telegram-канале.

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Киев, КГГА, Ремонт.

Автор:

Телеграф
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