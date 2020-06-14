Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности
Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности

Новые антирекорды: камера засняла Mercedes, "пролетевший" на скорости 217 км/ч

Новые антирекорды: камера засняла Mercedes, "пролетевший" на скорости 217 км/ч
20:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Камера зафиксировала очередной антирекорд скорости: Mercedes разогнался до 217 км/ч

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошедшие сутки зафиксировали 45 любителей скорости, антирекорд - автомобиль Mercedes S63 разогнался до 217 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Антирекорды нарушений скоростного режима за 13 июня. 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки. Самая большая скорость была у автомобиля Mercedes S63 AMGДНЗ ДОУ АА840***, который двигался со скоростью 217 км/ч., а также в Audi Q7 ДОУ АЕ004*** - скорость 206 км/ч.", - сообщили в МВД.

Рекордные нарушение скорости камеры, как указано, зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешена скорость 110 км/ч.

Система автофиксации нарушений ПДД: Аваков рассказал о ситуации на дорогах

"Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339***. Он нарушал скоростной режим до 12 раз за вчера", - добавили в МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, ПДД.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
05 МИД ФРГ о санкциях против "Северного потока - 2": Серьезное посягательство на суверенитет ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь