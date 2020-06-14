Новые антирекорды: камера засняла Mercedes, "пролетевший" на скорости 217 км/ч

Камера зафиксировала очередной антирекорд скорости: Mercedes разогнался до 217 км/ч

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошедшие сутки зафиксировали 45 любителей скорости, антирекорд - автомобиль Mercedes S63 разогнался до 217 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Антирекорды нарушений скоростного режима за 13 июня. 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки. Самая большая скорость была у автомобиля Mercedes S63 AMGДНЗ ДОУ АА840***, который двигался со скоростью 217 км/ч., а также в Audi Q7 ДОУ АЕ004*** - скорость 206 км/ч.", - сообщили в МВД.

Рекордные нарушение скорости камеры, как указано, зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешена скорость 110 км/ч.

"Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339***. Он нарушал скоростной режим до 12 раз за вчера", - добавили в МВД.