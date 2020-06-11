Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
Степанов обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Степанов обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Сборная Украины - в топ-25 рейтинга ФИФА
Сборная Украины - в топ-25 рейтинга ФИФА
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Система автофиксации нарушений ПДД: Аваков рассказал о ситуации на дорогах

Смотрите фото (3)
Система автофиксации нарушений ПДД: Аваков рассказал о ситуации на дорогах
12:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:За 10 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД количество нарушений снизились вдвое.

За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривень - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил министр внутренних дел.

Аваков также призвал граждан к поддержке тренда безопасности на дороге и спасения жизней.

С адресами камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью движения можно ознакомиться по ссылке.

Также можно по ссылке ознакомиться с перечнем адресов уполномоченных подразделений ГПП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации.

Как сообщалось, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ДТП, ПДД, Арсен Аваков, Фотовидеофиксация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
02 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
03 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
04 Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: Количество заболевших в мире превысило 7,4 миллиона
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 7,4 миллиона
В Киеве 91 новый случай коронавируса за сутки
В Киеве 91 новый случай коронавируса за сутки
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню &quot;Вечериночка&quot; (Видео)
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню "Вечериночка" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь