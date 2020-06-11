Система автофиксации нарушений ПДД: Аваков рассказал о ситуации на дорогах

За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
"Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривень - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил министр внутренних дел.
Аваков также призвал граждан к поддержке тренда безопасности на дороге и спасения жизней.
С адресами камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью движения можно ознакомиться по ссылке.
Также можно по ссылке ознакомиться с перечнем адресов уполномоченных подразделений ГПП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации.
Как сообщалось, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.