Система автофиксации нарушений ПДД: Аваков рассказал о ситуации на дорогах

Новости Украины:За 10 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД количество нарушений снизились вдвое.

За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривень - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил министр внутренних дел.

Аваков также призвал граждан к поддержке тренда безопасности на дороге и спасения жизней.

С адресами камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью движения можно ознакомиться по ссылке.

Также можно по ссылке ознакомиться с перечнем адресов уполномоченных подразделений ГПП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации.

Как сообщалось, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.