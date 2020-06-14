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Пытались разобрать гранату, но что-то пошло не так: в Одессе пять человек получили ранения

Пытались разобрать гранату, но что-то пошло не так: в Одессе пять человек получили ранения
20:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
В Одесской области в результате взрыва гранаты ранены пять человек.

В Одесской области, в селе Дачное Беляевского района 5 человек получили ранения в результате взрыва гранаты.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь.

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На месте работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.Полицейские изъяли еще две гранаты.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Взрыв, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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