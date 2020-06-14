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ООС: Оккупанты пятые сутки блокируют КПВВ "Марьинка"

ООС: Оккупанты пятые сутки блокируют КПВВ "Марьинка"
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук
Оккупанты пятые сутки не пускают людей через КПВВ "Марьинка".

Оккупанты пятые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", в частности более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек, не позволяя проехать домой.

Об этом сообщил пресс-центр ООС

"Пятые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться в родные дома".

"Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой", - сказано в сообщении

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В пресс-центре ООС добавили, что украинские пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

В то же время сообщается, что на КПВВ "Станица Луганская", где с субботы заработал пеший переход, в воскресенье линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении.

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Все по теме:

Марьинка, КПВВ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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