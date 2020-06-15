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Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение

Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 15 раз обстреляли украинские позиции, один военный был ранен.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Фейсбук.

 "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

Возле Луганского боевики применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. 

Неподалеку Орехового, Травневого и Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов

Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, огонь открывали у Марьинки и Песков.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника. С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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