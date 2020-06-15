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В Сваляве вандалы повредили мемориал возле Стены плача

В Сваляве вандалы повредили мемориал возле Стены плача
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: goloskarpat.info
В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, в МИД считают этот акт вандализма попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатье.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает осквернение материалов экспозиции на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области и заявляет, что правоохранители уже расследуют акт вандализма.

"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - написал Кулеба на странице в Фейсбуке в понедельник утром.

Он добавил, что расследованием акта вандализма уже занимаются правоохранители.

"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий одной из сторон", - отметил министр.

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Кулеба подчеркнул, будет работать над этим с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Украинцы венгерского происхождения, как и представители других национальных меньшинств, являются важной и неотъемлемой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерскиз настроений в Украине и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - подытожил Кулеба.

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Все по теме:

Закарпатье, Стена плача, Вандалы, Свалява, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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