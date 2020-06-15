Суд избирает меру пресечения Стерненко: возле здания полиция и Нацгвардия

Сегодня, 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось заседание для избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Шевченковский районный суд столицы продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко. В начале заседания защита заявила отвод прокурору.

"Защита настаивает о отводе прокурора. У нас на выходных появились причины не считать прокурора беспристрастным. Я настаиваю на этом. Если вы его рассмотрите, это снимет много вопросов", - отметил представитель защиты.

Добавим, активист Стерненко прибыл в суд примерно в 9:45.

Напомним, перерыв суд объявил поздно вечером 12 июня до 15 июня. Перед тем в заседании свидетельствовали вызванные стороной защиты депутаты Верховной Рады, члены Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов Соломия Бобровская и Гео Лерос.

Напомним, судья Шевченковского районного суда Киева отказал в отводе судьи Владимира Бугиля от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Как сообщалось, правоохранители не пускали людей, которые пришли поддержать активиста Сергея Стерненко в Шевченковский районный суд Киева. Из-за этого возникла стычка.

Напомним, Стерненко вручили ходатайство про круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, активисту Сергею Стерненко в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко смертельно ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.