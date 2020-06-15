Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
В Украине растет заболеваемость COVID-19: ситуация по регионам
В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция и тестирование
В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня

Суд избирает меру пресечения Стерненко: возле здания полиция и Нацгвардия

Суд избирает меру пресечения Стерненко: возле здания полиция и Нацгвардия
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф УНН
Сегодня, 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось заседание для избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Шевченковский районный суд столицы продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко. В начале заседания защита заявила отвод прокурору.

"Защита настаивает о отводе прокурора. У нас на выходных появились причины не считать прокурора беспристрастным. Я настаиваю на этом. Если вы его рассмотрите, это снимет много вопросов", - отметил представитель защиты.

Добавим, активист Стерненко прибыл в суд примерно в 9:45.

Напомним, перерыв суд объявил поздно вечером 12 июня до 15 июня. Перед тем в заседании свидетельствовали вызванные стороной защиты депутаты Верховной Рады, члены Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов Соломия Бобровская и Гео Лерос.

Напомним, судья Шевченковского районного суда Киева отказал в отводе судьи Владимира Бугиля от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Как сообщалось, правоохранители не пускали людей, которые пришли поддержать активиста Сергея Стерненко в Шевченковский районный суд Киева. Из-за этого возникла стычка.

Напомним, Стерненко вручили ходатайство про круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, активисту Сергею Стерненко в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко смертельно ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Суд, Активист, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
03 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
04 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
05 Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире число зараженных коронавирусом приближается к 8 миллионам
В мире число зараженных COVID-19 приближается к 8 млн
Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди
В Украину после жары придут похолодание и грозы
Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников
Ряд стран ЕС открывают границы для внутренних туристов
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь