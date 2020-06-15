Коронавирус: Львовская область - снова первая по количеству заражений

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 снова зафиксировали во Львовской области.

У 136 человек диагностировали коронавирус во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лаборатории провели много тестов – 668, из которых 451 –в лабораториях Львова. 136 позитивных и среди них 86 жителей Львова", – цитируют в сообщении слова руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

В общей сложности, во Львовской области коронавирусной инфекцией заразились 2933 человек, 96 скончались, 632 – выздоровели.

Всего в Украине зарегистрировано 31 810 случаев: выздоровели - 14253, умерло - 901, подозрения - 72129.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 656 человек. Из них 56 детей, а также 43 медработника.