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В Карпатах с вечера продолжается спасательная операция: застряли десятки туристов

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В Карпатах с вечера продолжается спасательная операция: застряли десятки туристов
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Внезапный сильный подъем воды после дождей на реке Манявка в воскресенье вечером, 14 июня, отрезал от берега две туристический группы в Богородчанском районе.

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района, возвращаясь с отдыха на Манявском водопаде, из-за внезапного поднятия уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

15 июня в 00:20 поисково-спасательное отделение на снегоболотоходе "Богун" прибыло к ближайшему притоку реки Манявка со стороны села Манява, ориентировочно за 1 км от места нахождения двух групп туристов в количестве 10 человек, в том числе 3 детей, которые находятся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находится неподалеку.

Как отмечается, из-за высокого уровня воды в притоках реки применить снегоболотоход временно невозможно, спасатели осуществляли переправу через первій приток реки при помощи спасательных веревок.

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Сегодня утром спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Состояние их удовлетворительное. В настоящее время изучается вопрос возможности вывода другой группы (12 человек, в том числе 3 детей) другими окольными путями, поскольку водная преграда перед ними слишком велика для использования транспорта.

Напомним, в ближайшие сутки, 15 июня, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью местами небольшие дожди.

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Карпаты, ГСЧС, Спасательная операция, Манявка.

Автор:

Телеграф
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