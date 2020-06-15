Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди

В Украине 15 июня грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем температура будет достигать 23-32°.

В ближайшие сутки, 15 июня, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью местами небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и северо-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, на востоке до 32 °.

В Киеве - ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

Прогноз погоды на 15 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Украина завтра в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами, разве что на Востоке без существенных осадков. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает синоптик Наталья Диденко.

"И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый",– пишет Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов. На Западе несколько прохладнее – +20...+27 градусов.

В Киеве 15-го июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем +25...+28 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 15 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Суммы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28

Во вторник, 16 июня, ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы, лишь в северо-восточной части без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°; днём 23-28°, на востоке до 32°.

В Киеве 16 июня кратковременные дожди, грозы (ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

14 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-24°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Прогноз погоды на 16 июня, фото: meteo.gov.ua

17 июня в Украине вероятны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Без осадков лишь в северо-восточной части. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на востоке до 32°.

В Киеве и столичном регионе 17 июня кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 17 июня, фото: meteo.gov.ua

18-19 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы; в восточных и северо-восточных областях без осадков; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 26-32°, в восточных областях до 35°.

В Киеве и столичной области 18 июня местами кратковременный дождь, гроза. 19 июня без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 18 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.