Украинец и 4 тысячи ножниц: мужчина пытался ввезти из Чехии незадекларированный товар

Закарпатские таможенники изъяли более 4 тыс. ножниц на таможенном посту "Тиса".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Накануне закарпатские таможенники на ТП "Тиса" изъяли 4,1 тыс. незадекларированных ножниц в микроавтобусе. Вес товара составляет 212 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины возвращался из Чехии в Украину. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор". Гражданин заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию.

Во время таможенного контроля автомобиля и личных вещей сотрудники таможни обнаружили незадекларированные металлические зажимы и ножницы в количестве 4100 единиц. Товар находился в багажном отсеке среди личных вещей. Вес товара составляет более 212 кг.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное статьей 471 Таможенного кодекса Украины, а товар изъят до решения суда.

Как сообщалось, на Закарпатье предупредили незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов на более чем 100 миллионов гривен.