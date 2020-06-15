Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня.

В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили российским захватчикам, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 14 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня.