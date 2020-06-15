В Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за сотрудниками

Система уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Во всех подразделениях Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за полицейскими.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, система Custody Records позволит избежать нарушения прав задержанных, гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских.

Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, ведение электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что система уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить ее функционирование не только на ИВС, но и на все подразделения полиции.