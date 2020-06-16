Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
СМИ: Владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу
Олимпик может слиться с Черноморцем
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
18:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

В Штабе ООС дали отчет о количестве острелов украинских позиций с начала суток.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

COVID-19: в одной из областей решили ужесточить карантин

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 15 июня вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
Штаб ООС: боевики дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3
Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь