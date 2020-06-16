Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

В Штабе ООС дали отчет о количестве острелов украинских позиций с начала суток.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 15 июня вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.