Опасное хобби: 12-летнего "зацепера" убило током в Киевской области

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23:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС
В Киевской области от удара электротоком на вагоне товарного поезда погиб 12-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"16 июня в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Белая Церковь на вагон вылез ребенок, после чего ее сразу ударило током", - говорится в сообщении.

По вызову на место происшествия прибыл дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

По прибытии спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело парня 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

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После отключения линии электропередач от напряжения, работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего с товарного вагона.

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Киевская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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