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В Украине СБУ разоблачила сеть ботоферм, которой руководили из РФ

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В Украине СБУ разоблачила сеть ботоферм, которой руководили из РФ
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех других областях, которой руководили из России.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и эмейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали украинские, российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. При этом отмечается, что в Европе карты преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ - также без содействия со стороны спецслужб.

"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", - добавили в ведомстве.

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Всего в рамках уголовных производств проведено одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудования. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации "ЛНР", бывшего сотрудника милиции.

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СБУ, Россия, Ботофермы.

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Телеграф
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