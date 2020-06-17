Во Львовской области неизвестные "врезались" в нефтепровод: произошла утечка

Во Львовской области произошла утечка нефтепродукта в результате незаконной врезки, передает "Гал-инфо".

Как пишет издание, 13 июня 2020 года между поселком Щирец и селом Одинокое Пустомытовского района Львовской области на 163 километре нефтепровода ООО "ПрикарпатЗападтранс" в результате несанкционированной уголовной врезки произошла утечка нефтепродукта.

Силами бригады АРС ЛПДС "1К" аварийную ситуацию было локализовано и ликвидировано.

Попадания в водные объекты не произошло.

Согласно письму, предоставленному ООО "ПрикарпатЗападтранс" от 15 июня замазученную почву в количестве примерно 7 куб. м было собрано и вывезено.

В настоящее время на загрязненном участке проведена рекультивация с применением сорбента-деструкторов "Еконадин".