На Хмельтнитчине молния попала в ферму: пожар тушили почти два часа

Немедленно на место происшествия были направлены пожарные 17 Государственной пожарно-спасательной части г.Полонное, 29 Государственного пожарно-спасательного поста пгт Грицев; местные пожарные команды из сел Малая Шкаровка и Кустовцы.
До приезда спасателей рабочие фермы осуществили эвакуацию всего поголовья коров и приступили к тушению пожара силами добровольной пожарной дружины.
На момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 1500 кв.м, существовала угроза опрокидывания огня на вплотную расположенную административное здание и помещения компрессорной. Бойцы немедленно приступили к тушению пожара.
Укрощение пожара значительно усложняла большая горючая нагрузка и сильные порывы ветра. Благодаря оперативным и слаженным действиям и приложив немало усилий, пожарным удалось укротить пламя и предотвратить его дальнейшее распространение на административное здание и помещение компрессорной.
Локализация пожара произошла в 18:00, а ее ликвидация - в 18:41.
Всего к тушению пожара привлекалось 22 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной и приспособленной техники.
Предполагаемая причина возгорания - электростатический разряд молнии.
Травмированных и погибших во время пожара не было.