На Хмельтнитчине молния попала в ферму: пожар тушили почти два часа

Во вторник в 16:52 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре коровника действующей фермы в селе Новолабунь Полонского района. Об этом сообщает ГСЧС.

Немедленно на место происшествия были направлены пожарные 17 Государственной пожарно-спасательной части г.Полонное, 29 Государственного пожарно-спасательного поста пгт Грицев; местные пожарные команды из сел Малая Шкаровка и Кустовцы.

До приезда спасателей рабочие фермы осуществили эвакуацию всего поголовья коров и приступили к тушению пожара силами добровольной пожарной дружины.

На момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 1500 кв.м, существовала угроза опрокидывания огня на вплотную расположенную административное здание и помещения компрессорной. Бойцы немедленно приступили к тушению пожара.

Укрощение пожара значительно усложняла большая горючая нагрузка и сильные порывы ветра. Благодаря оперативным и слаженным действиям и приложив немало усилий, пожарным удалось укротить пламя и предотвратить его дальнейшее распространение на административное здание и помещение компрессорной.

Локализация пожара произошла в 18:00, а ее ликвидация - в 18:41.

Всего к тушению пожара привлекалось 22 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной и приспособленной техники.

Предполагаемая причина возгорания - электростатический разряд молнии.

Травмированных и погибших во время пожара не было.