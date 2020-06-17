Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек
Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек

Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек
12:31 Сегодня Телеграф Украинская Правда
Еще у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, двое больных умерли.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое людей умерли", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресконференции 17 июня.

Детали: Среди новых больных за сутки – 26 женщин (от 20 до 81 года) и 7-летняя девочка, а также 10 мужчин (от 25 до 75 лет) и четверо мальчиков (от 1 до 6 лет). Заболели и трое медиков. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (11) и Голосеевском (5) районах. 

В УЗ назначили дополнительные поезда на выходные

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. 

Всего в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 94 человека умерли, преодолели болезнь 1230 жителей столицы (из них за минувшие сутки – 66).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь