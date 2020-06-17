В УЗ назначили дополнительные поезда на выходные

АО "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня.

""Укрзализныця" назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов. Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

В "Укрзализныце" напоминают, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

В случае увеличения спроса компания готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные мероприятия, но призывает пассажиров выполнять рекомендации во время проезда железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 32476, включая 912 смертей и 14528 выздоровлений.