В Одессе разбился легкомоторный самолет: один из пилотов погиб

17 июня в Малиновском районе Одессы упал на дорогу легкомоторный самолет, вследствие чего один из находившихся на его борту человек скончался и еще один пострадал, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время в областном главке уточнили, что один из пострадавших погиб на месте происшествия, а другого госпитализировали.

" На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован", - говорится в информации.

Также в областном главке полиции опубликовали фотографию с места ЧП, на которой видно лежащий на фюзеляже на дороге легкомоторный самолет, а также лежащего на обочине мужчину, которому оказывают помощь люди.

Вместе с тем, советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что самолет упал на гипермаркет, а в результате чего один человек скончался.

"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

В свою очередь местное интернет-издание "Думская" сообщает, что один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.

"Самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода упал в районе 6км Овидиопольской дороги", - говорится также в заметке.

Напомним, ранее сообщалось, что в небе над западной частью Оттавы столкнулись два малых пассажирских самолета, обошлось без жертв.