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Крушения легкомоторного самолета в Одессе: умер второй пилот

Крушения легкомоторного самолета в Одессе: умер второй пилот
16:02 Сегодня Телеграф Фото: odessamedia.net
В больнице умер второй пострадавший при падении на дорогу легкомоторного самолета "Дельфин" в Малиновском районе Одессы. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Самолет проходил сертификационное испытание. На момент его падения в салоне находились два человека. Во время аварии один пилот погиб, другого госпитализировали. Оба пилота - 1955 года рождения.

"В больнице скончался второй пострадавший. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая изучит техническое состояние самолета. По этим результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших примут решение об окончательной правовой квалификации события.

Предварительно инцидент квалифицировали по ч. 3 ст. 276 УК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, сегодня около 12 дня в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", один из пилотов погиб на месте.

Как сообщалось, в мае в Днепропетровской области вблизи Слобожанского упал и загорелся одномоторний самолет, пожарные ликвидировали пожар малого воздушного судна, в аварии два человека погибли.

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Все по теме:

Одесса, Полиция, Самолет, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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