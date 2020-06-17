Под Одессой проходят испытания крылатых ракет "Нептун" с боевой частью

В среду, 17 июня, на полигоне "Алибей" в Одесской области продолжились государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун", который может поражать различные корабли. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что на этот раз была стрельба с боевой частью.

В Одесской области проходят испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", способных поражать различные корабли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"17 июня в Одесской области успешно и результативно продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей"... На этот раз была стрельба с боевой частью", - сказано в сообщении.

Сообщается, что РК-360 МЦ "Нептун" разработали для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В Генштабе ВСУ добавили, что при условии серийного производства "Нептун" может стать весомым оружием сдерживания, поскольку способен уничтожать корабельные и наземные цели, управляемый и практически незаметен для вражеских радаров.

Напомним, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" разрабатывается конструкторским бюро "Луч".

Боеприпасом для "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

В апреле этого года ВСУ провели испытания ракетный комплекс "Нептун" без боевой части.