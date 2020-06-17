В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города

Движение грузовиков будет ограничено с 20 июня по 31 августа. В МВД отметили, что фуры не будут пускать в города в дневное время при +28.

В Украине ограничат движение габаритных транспортных средств в период повышенной температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Движение транспортных средств фактической массой более 24 тонн будет ограничено с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов", - указано в сообщении.

Так, с 20 июня по 31 августа будут работать мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, которые будут выявлять факты нарушения правил проезда транспортных средств.

Напомним, ранее в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей. Ограничения начали действовать с 12 июня.

Отметим, что за последние дни в Киеве были установлены несколько температурных рекордов.