В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города

В Украине ограничат движение габаритных транспортных средств в период повышенной температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Движение транспортных средств фактической массой более 24 тонн будет ограничено с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов", - указано в сообщении.
Так, с 20 июня по 31 августа будут работать мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, которые будут выявлять факты нарушения правил проезда транспортных средств.
Напомним, ранее в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей. Ограничения начали действовать с 12 июня.
Отметим, что за последние дни в Киеве были установлены несколько температурных рекордов.