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Жара в Киеве установила новый температурный рекорд

Жара в Киеве установила новый температурный рекорд
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф
За два дня 11 и 12 июня в Киеве синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда из-за жары.

В пятницу, 12 июня, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9°, что на 0,1° выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10°.

Как сообщалось, в ближайшие сутки, 16 июня, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью местами небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и северо-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, на востоке до 32 °.

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

В Киеве - ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °. 

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-24°; в Днепре в пределах Киева 21°.

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Киев, Погода, Жара, Синоптики.

Автор:

Телеграф
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