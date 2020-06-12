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Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда

Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
11:24 Сегодня Телеграф
В начале первого месяца лета в Киеве синоптики зафиксировали два температурных рекорда.

В Киеве за минувшие двое суток установлено два температурных рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - указывается в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Как сообщалось, в Киеве в пятницу сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с.

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Ночью 12 июня на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, днем в южной, западной части и Винницкой области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 15-20 °, в Карпатском регионе 11-16; днем 29-34 °, на востоке до 36 °, на юге и западе 26-31 °.

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Все по теме:

Киев, Лето, Синоптики, Температурные рекорды.

Автор:

Телеграф
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