Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди

В ближайшие дни в западной и южной частях Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грози, град и шквалы.

На западе Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью 16-21°, днем 28-30°, остальная территория еще останется в сухой и жаркой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 12 июня на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, днем в южной, западной части и Винницкой области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 15-20 °, в Карпатском регионе 11-16; днем 29-34 °, на востоке до 36 °, на юге и западе 26-31 °.

В Киеве в пятницу сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре в пределах Киева 18°.

Прогноз погоды на 12 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Горячее всего будет в восточных регионах, в частности в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Там столбики термометра поднимутся до +35 градусов.

В то же время немного прохладнее будет на Западе, особенно в Закарпатской области. Там температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

"Ослабление жары возможно уже в воскресенье, а завтра локальные дожди могут помочь легче дышать жителям и окружающей среде Юга",– прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем +32...+34 градуса.

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, жара очевидно спадет на выходных – 13 – 14 июня. В то же время на Востоке все еще будет жарко.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +31...+33

Винница – +30...+32

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Суммы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +28...+30

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +32...+34

В субботу, 13 июня, ночью на юге и западе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, в в западных областях 12-17°; днём 29-34°, в восточных областях до 36°, на юге и западе 23-29°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

Прогноз погоды на 13 июня, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 14 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди, только в субботу в восточных, ночью и в северных и центральных областях без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, на востоке страны до 36°; в западных и южных областях, кроме востока, ночью 12-17°, днем 22-27 °.

На Киевщине в выходные ожидаются кратковременные дожди, грозы (только ночью без осадков). Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура 14 июня ночью 12-17°, днем 22-27°.

Прогноз погоды на 14 июня, фото: meteo.gov.ua

В Украине 15-16 июня прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, днем в западных областях 18-23°, на остальной территории 22-28°, в восточных областях 26-31 °.

В столичном регионе 15-16 июня небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на 15 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.