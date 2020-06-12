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Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди

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Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
08:42 Сегодня Телеграф
В ближайшие дни в западной и южной частях Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грози, град и шквалы.

На западе Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью 16-21°, днем 28-30°, остальная территория еще останется в сухой и жаркой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 12 июня на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, днем в южной, западной части и Винницкой области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 15-20 °, в Карпатском регионе 11-16; днем 29-34 °, на востоке до 36 °, на юге и западе 26-31 °.

В Киеве в пятницу сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре в пределах Киева 18°.

Прогноз погоды на 12 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Горячее всего будет в восточных регионах, в частности в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Там столбики термометра поднимутся до +35 градусов.

В то же время немного прохладнее будет на Западе, особенно в Закарпатской области. Там температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

"Ослабление жары возможно уже в воскресенье, а завтра локальные дожди могут помочь легче дышать жителям и окружающей среде Юга",– прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем +32...+34 градуса.

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, жара очевидно спадет на выходных – 13 – 14 июня. В то же время на Востоке все еще будет жарко.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +27...+29
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +28...+30
  • Луцк – +28...+30
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +31...+33
  • Винница – +30...+32
  • Одесса – +24...+26
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +31...+33
  • Чернигов – +31...+33
  • Суммы – +30...+32
  • Полтава – +31...+33
  • Днепр – +31...+33
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +32...+34
  • Луганск – +33...+35
  • Харьков – +33...+35
  • Киев – +32...+34

В субботу, 13 июня, ночью на юге и западе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, в в западных областях 12-17°; днём 29-34°, в восточных областях до 36°, на юге и западе 23-29°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

Прогноз погоды на 13 июня, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 14 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди, только в субботу в восточных, ночью и в северных и центральных областях без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, на востоке страны до 36°; в западных и южных областях, кроме востока, ночью 12-17°, днем 22-27 °.

На Киевщине в выходные ожидаются кратковременные дожди, грозы (только ночью без осадков). Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура 14 июня ночью 12-17°, днем 22-27°.

Прогноз погоды на 14 июня, фото: meteo.gov.ua

В Украине 15-16 июня прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, днем в западных областях 18-23°, на остальной территории 22-28°, в восточных областях 26-31 °.

В столичном регионе 15-16 июня небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на 15 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 июня, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Во Львове во время непогоды погибла женщина

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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