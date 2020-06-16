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Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на 16 июня

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Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на 16 июня
08:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грози, град и шквалы.

В ближайшие сутки, 16 июня, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью местами небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и северо-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, на востоке до 32 °.

В Киеве - ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °. 

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-24°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Прогноз погоды на 16 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Периодические грозы будут греметь почти повсюду в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины, Луганщины – отметила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – есть вероятность локальных шквала и града!"– написала Диденко.

Во второй половине текущей недели синоптики обещают большую жару. Температура повысится на 2-4 градуса.

Уже с 22 июня, согласно предварительным прогнозам, воздух станет немного прохладнее.

Прогноз погоды на вторник, 16 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +23...+25
  • Николаев +24...+26
  • Херсон – +24...+26
  • Симферополь – +25...+27
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +26...+28
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – + 27... + 29
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +29...+31
  • Харьков – +29...+31
  • Киев – +26...+28.

Во вторник, 17 июня, ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы, лишь в северо-восточной части без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°; днём 23-28°, на востоке до 32°.

В Киеве 16 июня кратковременные дожди, грозы (ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 17 июня, фото: meteo.gov.ua

По прогнозу синоптиков, 18 июня в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди; температура ночью 12-17 °, днем 22-27 °. На остальной территории переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, лишь на северо-востоке страны без осадков; температура ночью 14-19 °, днем 25-30 °, на востоке до 34 °. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19 °, днем 25-30 °.

Прогноз погоды на 18 июня, фото: meteo.gov.ua

19- 20 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге кратковременные дожди, грозы; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза (19 июня в северо-восточных областях без осадков). Температура ночью 14-20 °, днем в западных областях 22-28 °, на остальной территории 26-32 °, в восточных областях до 34 °.

В Киеве и области 19- 20 июня ночью осадков не прогнозируют, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20 °, днем 27-32 °.

Прогноз погоды на 19 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 июня, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Во Львове во время непогоды погибла женщина

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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